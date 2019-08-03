لأول مرة.. صورة فضائية لطائرتي الشحن المدمرتين في ليبيا

نشرت شركة European Space Imaging صورة فضائية لطائرتي الشحن "إيل – 76" اللتين دمرتهما القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في قاعدة الجفرة وسط البلاد في 26 يوليو الماضي.

European Space Imaging

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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرتي الشحن المستهدفتين تابعتان لشركة نقل جوي خاصة، وقد استؤجرتا لنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا، وأضافت أن طيارا أوكرانيا قتل جراء القصف.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أن طائرة مسيرة تابعة لها دمرت طائرة شحن عسكرية كانت محملة بالذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما أوضح مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات أخرى.

المصدر: European Space Imaging