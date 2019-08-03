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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان على خلفية مقتل "الخميني"

أخبار العالم العربي

تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان على خلفية مقتل
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أبو حسن الخميني
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تجددت الاشتباكات صباح اليوم في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان على خلفية مقتل حسين علاء الدين الملقب بالخميني يوم أمس.

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وعاش المخيم ليلا متوترا حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن عملية اقتحام مشتركة لفتح وعصبة الأنصار لمواقع بلال العرقوب حيث دارت اشتباكات عنيفة، قبل أن تدخل عناصر من العصبة إلى مقره إلا أنه انسحب مع عناصره.

كما تحدثت معلومات عن إصابة أسامة العرقوب شقيق بلال العرقوب أثناء حملة التمشيط.

وأقدم مجهول يوم أمس الجمعة على اغتيال الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بأبي حسن الخميني، وذلك خلال مسيرة فلسطينية شاركت فيها جميع القوى ونظمت في الشارع الفوقاني في عين الحلوة.

وفور شيوع نبأ الاغتيال، سمع إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.

المصدر: "الوكالة الوطنية"
 

 

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