لأول مرة بسوق عكاظ.. فارسات يشاركن في عروض الفرسان (صور)

شهدت عروض "فرسان عكاظ" أمس الجمعة في سوق عكاظ بمحافظة الطائف غربي السعودية ولأول مرة مشاركة عدد من الفارسات السعوديات.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الفارسات قدمن عروضا مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

وأشارت إلى أن عروض "فرسان عكاظ" أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 30 فارسا وفارسة، من مختلف الدول المشاركة.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن المهرجان في نسخته الثالثة عشرة، يستضيف 11 بلدا عربيا تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ضمن "حي العرب" الذي يضم أجنحة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.

جئنا إليكم من مسيرة تاريخٍ وذكرى، محملين بحشدٍ من الكلمات واللحظات.



شاركونا متعة التفاصيل في #سوق_عكاظpic.twitter.com/uAB4x8lAQj — سوق عكاظ (@soqokaz) 2 августа 2019 г.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية