أعلنت القوات التابعة للحوثيين عن استهدافها لمن وصفتهم بـ "مرتزقة سودانيين" بشمال غربي اليمن، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح متحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، أن 14 سودانيا قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح إثر "استهداف تجمعاتهم في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جازان"، حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

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وأضاف المتحدث أن عملية استهداف السودانيين تمت بعد "عملية استخباراتية دقيقة ونفذت بعدد من صواريخ الزلزال والكاتيوشا".

كما تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تصدي قواتهم لزحف لقوات التحالف العربي في محور عسير، وتكبيدهم "خسائر في الأرواح".

المصدر: المسيرة