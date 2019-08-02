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الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال

أخبار العالم العربي

الإمارات تحث مواطنيها في تركيا على إلغاء شرائح خطوط الهاتف التركي النقال
RT
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أصدرت السفارة الإماراتية لدى أنقرة تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في تركيا، أكدت من خلاله ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة التركية، قبل مغادرتهم البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشر على صفحتها في "تويتر": "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة، حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة، وكي لا تتعرض للمساءلة القانونية".

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يذكر أن تنبيها مماثلا كان قد صدر عن السفارة الكويتية في تركيا، لمواطنيها، أشار إلى "ضرورة التأكد من إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة وغير قانونية تعرض للمساءلة القانونية".

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 المصدر: RT

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