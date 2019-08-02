الأنبار تحظر لبس "البرمودا".. وتعلل: مرتدوها يتحرشون بالنساء

أعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم الجمعة، إطلاق حملتها ضد مجموعة من الشباب والأطفال الذين يرتدون البناطيل القصيرة (البرمودا).

وبررت القيادة في بيان صحفي هده الحملة بأنها "جاءت بناء على مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء حيث عند الذهاب الى الأسواق والمولات من قبل العوائل تحدث ظواهر منافية ومخالفة للآداب والأعراف العشائرية".

وقالت "حيث يكون هناك تحرش وإطلاق كلمات لا تليق بمحافظتنا من شباب يرتدون ما يسمى بالبرمودة ومعروف لنا ان هذه الملابس من غير اللائق ارتداؤها في الأماكن العامة وخصوصا الأسواق والمحال التجارية التي يكون فيها تواجد للعوائل والنساء وأن بالامكان ارتداء هذه الملابس داخل البيوت أو عند البحيرات والأماكن السياحية التي يقصدها الشباب".

وأضافت "محاسبة هؤلاء تمت وفق قانون العقوبات العراقي الذي فيه مواد قانونية لمنع مثل هكذا حالات والمحافظة على الآداب العامة كما هناك وضمن هيكلية الشرطة ومنذ مطلع ستينات القرن الماضي هناك قسم يسمى بقسم الآداب العامة وعليه فان من ضمن الاختصاص أن نقوم بتنفيذ القانون وأن ما قمنا به لم يكن القصد منه المساس بحرية شبابنا حيث كان الغرض منه الحفاظ على التقاليد والأعراف الأصيلة لمحافظتنا والتي هي من طبع وخصائل كل عشائر الأنبار".

وبينت أنه تم "التوجيه بمنع مثل هكذا حالات وفق القانون وبكل احترام ومهنية.. وأخذ تعهدات منهم (الشباب المخالفون) بعدم ارتداء هذه الملابس في الأسواق العامة".

وأشارت إلى أن الإجراء يهدف إلى تنبيه الشباب حيث أن "القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه حرفيا".

من جهة أخرى أثار هذا التوجه حفيظة نشطاء في الأنبار، معتبرين أن هذا يتجاوز على الحرية الشخصية في ارتداء الملابس خاصة في فصل الصيف الحار.

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المصدر: RT