وصول أسر ضحايا "هجوم نيوزيلندا" لإداء فريضة الحج

أعلنت السلطات في السعودية وصول أسر وذوي ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

استقبلت وزارة #الشؤون_الإسلامية ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج #ضيوف_خادم_الحرمين_الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، أُولى دفعات الضيوف من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بالمسجدين في نيوزيلندا للحج هذا العام1440هـ. pic.twitter.com/YYnYafOFc1 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) 2 августа 2019 г.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 200 شخص من ذوي وأقارب ضحايا الهجوم، "للتخفيف من آلام وقع الحادث عليهم"، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة.

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انطلق برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للحج عام 1997 في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، واستفاد منه عشرات الآلاف من المسلمين في مختلف قارات العالم، واستمر البرنامج، وبلغ إجمالي المستفيدين منذ بدء تنفيذه أكثر 42 ألف حاج وحاجة من مختلف الجنسيات والقارات.

جدير بالذكر أن البرنامج يحتوي على نشاطات كثيرة تشمل لقاءات مع عدد من العلماء والدعاة، والمشاركة في الدروس والمحاضرات والندوات، التي تركز على "الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالاعتدال والحوار".

المصدر: وكالات