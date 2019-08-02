ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين بـ"أفران هتلر"!
أثارت ممثلة لبنانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في "أفران هتلر" إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.
وكتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو على "تويتر"، أن "تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود".
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تغريدة قيقانو عنصرية، فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظرها.
سؤال جدي: مين بياخد جائزة اكثر عنصري على الساحة حاليا؟#جوزيف_أبو_فاضل او #سهى_قيقانو ؟ @AbuAbufadel— Jalal M. Kobtan (@jalalkobtan) July 31, 2019
@SohaKikano
رأيكن بيهمنا 😅😅 #لبنان
الفلسطنيون ضيوف اما ان يقبلو تنفيذ القوانين و اما فليرحلو الى اراضيهم اذا ذهبو جميعا يحررونها من العدو— georges francis (@GeorgesFranci18) August 2, 2019
وكان اللاجئون السوريون والفلسطينيون، تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجا على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.
المصدر: RT