في الأسبوع الـ 24.. الجزائريون ينادون بعصيان مدني

تظاهر الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في العاصمة والعديد من المدن الأخرى للمطالبة برحيل من تبقى من "رموز نظام بوتفليقة".

وعرفت شوارع مدن قسنطينة، والبويرة، وبجاية توافد الآلاف من المحتجين الذين رددوا شعارات "لا حوار مع العصابة والنظام"، و "حرروا بورقعة (القيادي في الثورة الجزائرية المعتقل بسبب تصريحاته ضد الجيش)"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخبر".

وردد المتظاهرون شعار "راهو جاي راهو جاي العصيان المدني"، لأول مرة في شوارع العاصمة.

لأول مرة منذ بداية الثورة السلمية، المتظاهرون يدعون إلى العصيان المدني

Pour la première fois depuis le début de la révolution pacifique, les manifestants appellent à la désobéissance civile

"راهو جاي راهو جاي العصيان المدني"

« La désobéissance civile est en route » pic.twitter.com/vSTjco4Dmf — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 2 августа 2019 г.

يذكر أن الاحتجاجات التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير المنصرم دفعت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، وإطلاق الحكومة حملة لمحاربة الفساد أطاحت بالعديد من الوزراء ورجال الأعمال الذين يتابعون قضائيا.

وترى شريحة من المحتجين أن المحاكمات يجب أن تطال "جميع رموز بوتفليقة"، وألا يكتفي القضاء بـ"محاكمات انتقائية" لشخصيات محددة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية