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في الأسبوع الـ 24.. الجزائريون ينادون بعصيان مدني

أخبار العالم العربي

في الأسبوع الـ 24.. الجزائريون ينادون بعصيان مدني
Screenshot/ Twitter
مظاهرات اليوم من الجزائر
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تظاهر الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في العاصمة والعديد من المدن الأخرى للمطالبة برحيل من تبقى من "رموز نظام بوتفليقة".

وعرفت شوارع مدن قسنطينة، والبويرة، وبجاية توافد الآلاف من المحتجين الذين رددوا شعارات "لا حوار مع العصابة والنظام"، و "حرروا بورقعة (القيادي في الثورة الجزائرية المعتقل بسبب تصريحاته ضد الجيش)"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخبر".

وردد المتظاهرون شعار "راهو جاي راهو جاي العصيان المدني"، لأول مرة في شوارع العاصمة.

يذكر أن الاحتجاجات التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير المنصرم دفعت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، وإطلاق الحكومة حملة لمحاربة الفساد أطاحت بالعديد من الوزراء ورجال الأعمال الذين يتابعون قضائيا.

وترى شريحة من المحتجين أن المحاكمات يجب أن تطال "جميع رموز بوتفليقة"، وألا يكتفي القضاء بـ"محاكمات انتقائية" لشخصيات محددة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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