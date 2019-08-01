أكد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين المتخصصة بالشؤون العسكرية في مصر أحمد زايد، أن الطائرات "إليوشن 76" الروسية التي حصلت عليها مصر، هي طائرات نقل استراتيجية تحصل عليها مصر للمرة الأولى.

وأشار الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية لـRT، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على طائرات نقل استراتيجي، ففي السابق كانت مصر تعتمد على طائرات النقل التكتيكي مثل "إليوشن 14" و"أنتونوف 12"، والأمريكية "سي 130 هيركليز"، وبعض الأنواع الأصغر من دول مختلفة.

وتابع: "انتقال مصر للنقل الاستراتيجي يتوافق مع ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أن الجيش المصري قريب من أشقائه العرب، ولتحقيق هذا القول كان لابد لمصر الحصول على طائرات نقل استراتيجية تتيح لها نقل قوات كبيرة إلى مناطق بعيدة في وقت قصير".

ونوه الخبير العسكري المصري بأنه يتوقع حصول مصر على عدد أكبر من أنواع طائرات "إليوشن 76" العملاقة، قائلا: "من الوارد جدا أن نشاهد قريبا أول طائرات تزود المقاتلات بالوقود من طراز إليوشن 76 تخدم في القوات الجوية المصرية كي تحقق زيادة في مدى عمليات القوات الجوية المصرية".

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وأشار زايد إلى أن طياري القوات الجوية المصرية منذ أوائل الثمانينات يبرعون في استخدام طائرات التزود بالوقود.

وأكد أن طائرات النقل "إليوشن 76" يشهد لها بالكفاءة والعمر الطويل، ذلك أن السلاح الروسي بصفة عامة يشهد له بعمر الخدمة الطويل، والدليل على ذلك مقاتلات "ميغ-21" الشهيرة التي دخلت الخدمة في مصر عام 62 وخرجت عام 2017، وهذا يرد على أي تساؤل قد يطرحه البعض بخصوص أن تلك الطائرات مستعملة وليست جديدة.

وأضاف أن كتيب الطائرة يفيد بأنه من الممكن إطالة عمرها الافتراضي لسنوات طويلة وبتكاليف قليلة جدا مقارنه بنظيراتها الأوروبية والأمريكية.

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وأكد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين أن التعاون الوثيق بين مصر وروسيا قائم على سد احتياجات القوات الجوية المصرية طبقا لعملية إعادة بناء وتطوير معلنة منذ 2013، وقد شهدنا دخول "ميغ 29 إم 2" ومروحيات "كاموف 52" للقوات الجوية المصرية وتطوير المروحيات "مي 17"، بالإضافة إلى حصول مصر على منظومات "بوك" و"تور إم" - ومنظومة "أنتاي-2500"، والمناورات المشتركة وإهداء روسيا لنش الصواريخ "مولينا" لمصر.

المصدر: RT