 
مباشر

السودان.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار على متظاهرين بـ"أم درمان"

أخبار العالم العربي

السودان.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار على متظاهرين بـ
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
احتجاجات السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7dv

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، من جراء إطلاق النار على متظاهرين في مدينة "أم درمان" السودانية.

إقرأ المزيد
السودان.. تحميل قوات تأمين أحد البنوك مسؤولية أحداث
السودان.. تحميل قوات تأمين أحد البنوك مسؤولية أحداث "الأبيض"

من جهته، حمل "تجمع المهنيين السودانيين"، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أحداث مدينة "الأبيض" التي خلفت 6 قتلى بينهم طلاب.

يذكر أن المتظاهرين قتلوا خلال احتجاجات في مدينة "الأبيض" ضد نقص الغذاء، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجوال ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

من جهته، وصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان الأحداث في كبرى مدن ولاية شمال كردفان، بأنها "جريمة غير مقبولة".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا