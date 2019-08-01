الوضع في إدلب بمركز الاهتمام في اليوم الأول من "أستانا 13"

شهدت عاصمة كازاخستان، نور سلطان، اليوم استئناف مباحثات "أستانا" حول سوريا، بدورتها الـ"13" للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية ودول أخرى.

وقال مصدر مطلع، لوكالة إنترفاكس الروسية، إن المشاركين في المفاوضات، ركزوا اهتمامهم في اليوم الأول، على الوضع في إدلب.

وأضاف: "نناقش الوضع في إدلب، حيث أبدت تركيا استياءها لأن الجيش السوري يقصف مناطق تسيطر عليها المعارضة. وفي ذات الوقت يعرب ممثلو الحكومة السورية، عن قلقهم من الوضع السائد في إدلب".

وستستمر الجولة الثالثة عشرة من "مفاوضات أستانا" حول سوريا، خلال يومي 1 و2 أغسطس الجاري.

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وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية ، إن المشاركين في المباحثات، سيركزون الاهتمام بشكل رئيس، على الوضع في إدلب وفي شمال شرق سوريا، إضافة إلى المسائل المتعلقة بتشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا.

ويوم أمس أفادت الوزارة في بيان لها، بأن "الموفد الأممي في سوريا، غير بيدرسن، لن يحضر المحادثات المقبلة لأسباب صحية، حيث سيرأس وفد الأمم المتحدة نائبه".

المصدر: إنترفاكس