كوشنر يصل إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

وصل اليوم مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى القاهرة، ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى الأردن وإسرائيل.

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وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن كوشنر "وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم ، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، أين شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

المصدر: وكالات