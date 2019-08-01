جدل في العراق بسبب حفل افتتاح بطولة غرب آسيا

أثار حفل افتتاح بطولة غرب آسيا الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في محافظة كربلاء جنوبي العراق، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية.

فبعد أن عزفت فتاة النشيد الوطني العراقي بآلة الكمان في المدينة التي تعيش في ظل "قانون قدسية كربلاء"، وصدرت مواقف سياسية رسمية وكذلك من مؤسسات دينية مثل الوقف الشيعي، أعلن ديوان الوقف الشيعي رفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي، مخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.

من جهتها قالت الحكومة المحلية في محافظ كربلاء إن "انتقادات وصلت لنا حول بعض الفقرات التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب آسيا التي لم يكن لنا أي دور في إعداد برنامجها".

وقال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي: "نستنكر وندين بشدة ما حصل في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب آسيا، التي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزا لحرمة المدينة وهتكا لقدسية مدينة الإمام الحسين عليه السلام".

وكتب رئيس تجمع تمدن النائب فائق الشيخ علي في "تويتر": نشعر بالخجل لأنها عزفت النشيد الوطني في ملعب كربلاء.

وأضاف: "چا ما تشعر بالخجل: من تلخفج مال الله وعباده بحجة الحقوق الشرعية؟ من تكفّر الناس وتخرجهم من الملة؟ من تجيك وحدة تطلب مساعدة وتشترط عليها تتزوجها متعة؟ من تسخر قناة تشيع الجهل والخرافة؟".

المصدر: RT