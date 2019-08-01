الرئاسة السورية تنشر صورة للأسد مع رفاق السلاح عمرها 30 عاما
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نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا للرئيس بشار الأسد تعود لـ 30 عاما حين حين طالبا ضابطا.
وذكرت صفحة الرئاسة أن الصور التقطت في دورة تأهيل الضباط العسكريين في مدرسة المشاة بحلب.
وأرفقت الرئاسة مع الصور التي تنشر تزامنا مع الذكرى 74 لتأسيس الجيش العربي السوري، أقوالا للأسد جاء فيها: "ثقتنا بكم مطلقة، وأنتم أهل الثقة، وحملة الرسالة المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله، فإليكم ترنو الأبصار وتهفو قلوب ملايين السوريين المتطلعين إلى غد قريب مشرق".
المصدر: صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك"
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