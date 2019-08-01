جيشان عربيان يحتفلان بعيدهما في اليوم نفسه.. فما السبب؟

يحتفل في الأول من أغسطس من كل عام الجيشان اللبناني والسوري بعيد تأسيسهما، حيث أنهما تشاركا التاريخ نفسه إبان الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا.

ويوثق موقع "الجيش اللبناني"، كيف تسلمت السلطات اللبنانية والسورية عقب الاستقلال زمام الجيشين، مشيرا إلى أنه في "12 تموز من عام 1945، اجتمعت اللجان اللبنانية والسورية والفرنسية في فندق مسابكي شتورة في منطقة البقاع في لبنان القريبة من الحدود السورية، وأفضت الاجتماعات إلى إعطاء الإشارة ببدء عملية تسلم الوحدات على الشكل الآتي:

-تسلم الثكنات وسائر المنشآت في 20 تموز 1945.

-تسلم القوات العسكرية البالغ عديدها 20000 عنصر في سوريا و5000 عنصر في لبنان بتاريخ 25 تموز من العام نفسه.

-تسليم قيادة هذه القوات وإدارتها في الأول من آب 1945، وقد تم تكريس هذا اليوم عيدا وطنيا للجيشين اللبناني والسوري.

المصدر: موقع الجيش اللبناني