هجومان منفصلان يستهدفان عرضا عسكريا ورجال شرطة في عدن

أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بعدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

وذكر أحد الشهود، أنه شاهد 9 جثث ملقية بعد التفجير الذي استهدف المعسكر، وأن "مجموعة من الجنود كانوا يبكون إلى جانب جثة يعتقد أنها تعود لأحد القادة".

ونقلت قناة "المسيرة" عن ناطق عسكري حوثي قوله إن العرض "كان يهدف للتحضير لعملية زحف على مستوى محافظتي تعز والضالع".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن هجوما انتحاريا منفصلا نفذ في عدن وتسبب بمقتل 3 من الشرطة وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات