النفط الليبية تعلن "القوة القاهرة"

أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة" (الطوارئ) وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب)، إثر توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي (جنوب) على خلفية عمل تخريبي.

وجاء في بيان للمؤسسة التابعة لحكومة "الوفاق الوطني"، اليوم الأربعاء، نشرته على موقعها الرسمي، أن عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب) توقفت اعتبارا من يوم الثلاثاء، بسبب "إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي".

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وأشار البيان إلى أن "هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام الـ 10 الأخيرة، من قبل أشخاص مجهولي الهوية". ولفتت المؤسسة إلى أنها قامت "بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات".

وبينت المؤسسة الليبية أن عددا من موظفي شركة "أكاكوس" التابعة لها، قاموا بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة، مؤكدة أن المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن هذا الحادث "يدل بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في البلاد، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين".

وصرح صنع الله بأن "توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية"، مطالبا بضرورة "تعقب مرتكبي هذه الأفعال وملاحقتهم جنائيا، والتمسك بسيادة القانون".

RT

المصدر: وكالات