وزير دفاع الحوثيين يتوعد السعودية بضربات نوعية وخاطفة في عمق المملكة

توعد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، السعودية بمزيد من "الضربات النوعية والخاطفة في العمق"، ردا على استمرار عملياتها العسكرية.

وقال العاطفي، في كلمة ألقاها يوم الأربعاء، خلال حفل اختتام دورات عسكرية تخصصية في مجال الأمن العسكري، وفقا لموقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبر نت"، إن دماء ضحايا سوق آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة وضحايا غيرها من "الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، لن تذهب هدرا".

وتعهد العاطفي بأن ما وصفه بـ "جرائم العدوان"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، بحق المدنيين "ستعجل بهزيمته على أيدي صناديد القوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني".

وحمل المسؤول الحوثي التحالف "مسؤولية تداعيات الجرائم التي تمادى في ارتكابها منذ ما يقارب خمسة أعوام"، وقال: "القوة الصاروخية والطيران المسير أصبحت قوة ردع استراتيجي وحققت انتصارات كبيرة وصلت إلى عمق العدو، لما تمتلكه قواتنا المسلحة واللجان الشعبية من خبرات وإرادة وإصرار على التطوير والتحديث لردع المعتدين والانتصار للسيادة الوطنية".

وتوعد وزير الدفاع قوى العدوان "بمزيد من الضربات النوعية والخاطفة في العمق، طالما استمروا في عدوانهم وحصارهم".

ويوم الثلاثاء، اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية القوات السعودية بشن ضربة على سوق آل ثابت، أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال، فيما نفى التحالف هذا التقرير موجها أصابع الاتهام بالوقوف وراء الضربة إلى الحوثيين.

المصدر: 26 سبتمبر نت