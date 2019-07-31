فيديو.. أردني يلقي بنفسه تحت عجلات مركبة "أمانة العاصمة" بعد مصادرة بسطته

أوعز أمين العاصمة الأردنية عمّان، يوسف الشواربة، مساء الأربعاء، بالتحقيق بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن ألقى بنفسه أمام مركبة الأمانة بعد إزالة بسطته.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب: "إنه وبمتابعة من أمين عمان، سيتم التحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن مصادرة بسطة عشوائية لأحد المواطنين وقيام المواطن بإلقاء نفسه أمام المركبة".



عاجل #أمانة_عمان_الكبرى وبمتابعة شخصية من أمين عمان تحقق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن مصادرة بسطة عشوائية لأحد المواطنين وقيام المواطن بإلقاء نفسه أمام المركبة . — أمانة عمّان الكُبرى (@GAMtweets) 31 июля 2019 г.

وأضافت الأمانة أن أمين العاصمة عمّان يوسف الشواربة، بالتوجيه بتأمين بسطة للمواطن ضمن الأسواق الشعبية المرخصة والتي تعتبر المكان المنظم والمعد لمثل هذه النشاطات والغايات.

بمتابعة مباشرة من معالي أمين عمان لموضوع حادثة المواطن صاحب البسطة العشوائية الذي قام بإلقاء نفسه أمام مركبة متوقفة للأمانة.

فقد قام معاليه بالتوجيه بتأمين بسطة للمواطن ضمن الأسواق الشعبية المرخصة والتي تعتبر المكان المنظم والمعد لمثل هذه النشاطات والغايات. pic.twitter.com/bNfbQ4cXj5 — أمانة عمّان الكُبرى (@GAMtweets) 31 июля 2019 г.

وأثار الفيديو المتداول استياء العديد من رواد مواقع التواصل في المملكة، منتقدين طريقة التعامل من الأمانة مع صاحب البسطة وأبنائه الصغار.

المصدر: وسائل إعلام أردنية