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فيديو.. أردني يلقي بنفسه تحت عجلات مركبة "أمانة العاصمة" بعد مصادرة بسطته

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فيديو.. أردني يلقي بنفسه تحت عجلات مركبة
RT @GAMtweets
مجلس أمناء مكتبة أمانة عمان يعقد جلسته الأولى برئاسة يوسف الشواربة
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أوعز أمين العاصمة الأردنية عمّان، يوسف الشواربة، مساء الأربعاء، بالتحقيق بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن ألقى بنفسه أمام مركبة الأمانة بعد إزالة بسطته.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب: "إنه وبمتابعة من أمين عمان، سيتم التحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن مصادرة بسطة عشوائية لأحد المواطنين وقيام المواطن بإلقاء نفسه أمام المركبة".

وأضافت الأمانة أن أمين العاصمة عمّان يوسف الشواربة، بالتوجيه بتأمين بسطة للمواطن ضمن الأسواق الشعبية المرخصة والتي تعتبر المكان المنظم والمعد لمثل هذه النشاطات والغايات.

وأثار الفيديو المتداول استياء العديد من رواد مواقع التواصل في المملكة، منتقدين طريقة التعامل من الأمانة مع صاحب البسطة وأبنائه الصغار.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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