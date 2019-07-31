نتنياهو يستقبل كوشنر بالقدس لبحث "صفقة القرن"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، بجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، كل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران، بريان هوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

#BREAKING: Jared Kushner, Senior Advisor to the President of the U.S. and @jdgreenblatt45 meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Prime Minister's Office in Jerusalem pic.twitter.com/TSJHL8b07s — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 31, 2019

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ومن المتوقع أن يبحث كوشنر مع نتنياهو خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامية بـ "صفقة القرن"، التي تم الكشف عن شقها الاقتصادي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا اللقاء يأتي تحضيرا للكشف عن الشق السياسي من الخطة.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل قادما من الأردن، حيث استقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد له ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967.

ويقوم كوشنر حاليا بجولة في الشرق الأوسط تشمل كلا من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية