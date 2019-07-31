الجيش المصري يعلن تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى "البنتاغون"

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن عودة وزير الدفاع المصري، محمد زكي، إلى القاهرة، بعد جلسة مباحثات مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشار المتحدث العسكري للجيش المصري، إلى أن وزير الدفاع التقى نظيره الأمريكي، مارك إسبر، في مقر "البنتاغون"، في أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي منذ توليه مهام منصبه .

وأوضح المتحدث أن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات، وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات.

وناقش الوزيران أيضا نقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة .

ونوه وزير الدفاع الأمريكي إلى أن مصر حليف رئيس في الشرق الأوسط لأمريكا، معربا عن رغبته في توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب .

المصدر: RT