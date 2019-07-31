 
مباشر

الجيش المصري يعلن تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى "البنتاغون"

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى
وزير الدفاع المصري خلال زيارته لأمريكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m77p

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن عودة وزير الدفاع المصري، محمد زكي، إلى القاهرة، بعد جلسة مباحثات مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع المصري يتوجه لواشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي الجديد
وزير الدفاع المصري يتوجه لواشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي الجديد

وأشار المتحدث العسكري للجيش المصري، إلى أن وزير الدفاع التقى نظيره الأمريكي، مارك إسبر، في مقر "البنتاغون"، في أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي منذ توليه مهام منصبه .

وأوضح المتحدث أن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات، وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات.

وناقش الوزيران أيضا نقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة .

ونوه وزير الدفاع الأمريكي إلى أن مصر حليف رئيس في الشرق الأوسط لأمريكا، معربا عن رغبته في توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب .

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا