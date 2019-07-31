أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تتعامل مع بيانات المواطنين بسرية تامة، ولا يمكن أن تكشف عنها إلا وفقا لقواعد أمنية مختلفة ومحددة.

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وقال الرئيس المصري، إن قواعد البيانات الدقيقة تمكن الدولة من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم إلى جانب مكافحة الفساد، مشددا على أن قواعد البيانات الكاملة للمجتمع المصري أمن قومي، ومشروع كبير.

وأشار السيسي إلى أن طرق الاحتفاظ بالمعلومات خلال الأعوام الـ 30 الماضية لا تصلح، موضحا أن أدبيات الماضي والاحتفاظ بالمعلومات لا تصلح في زمننا هذا، وتابع قائلا: "لو كنا استمرينا على أدبيات الفهم مكنتش اتعملت حاجة، وقلت قبل كده أوعو القديم تبقوا أسرى ليه".

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشهد انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

المصدر: وكالات