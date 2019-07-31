المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر: تحقيقات موسعة في وفاة اثنين من الموقوفين داخل قسم شرطة

قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد العوضي، إن نيابة الدخيلة تحقق في وفاة موقوفين اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة أثناء تنفيذ إحدى العقوبات.

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وحملت أسرة الضحية الأولى ويدعى السعيد محمد السعيد، قسم الشرطة مسؤولية وفاته، ورفضت استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهت إلى النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها.

واستمعت النيابة إلى 3 من أشقاء الضحية، وسألتهم عن معلوماتهم حول الواقعة، وبدورهم اتهموا قسم الشرطة بالوقوف وراء ذلك.

وقالت أسرة السعيد محمد، إنها تلقت اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 24 يوليو بوفاة أخيهم داخل القسم، وبالانتقال تبين أن الضحية موجود في مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة وتظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه.

وأضافت الأسرة، أن المستشفى أبلغهم أن أحد المخبرين بالقسم جاء بالضحية ثم انصرف، وأنهم استلموه جثة هامدة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT