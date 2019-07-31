 
مباشر
عاجل
عملية التحام مركبة شحن "بروغريس إم إس 12" مع محطة الفضاء الدولية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر: تحقيقات موسعة في وفاة اثنين من الموقوفين داخل قسم شرطة

أخبار العالم العربي

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر: تحقيقات موسعة في وفاة اثنين من الموقوفين داخل قسم شرطة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m76s

قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد العوضي، إن نيابة الدخيلة تحقق في وفاة موقوفين اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة أثناء تنفيذ إحدى العقوبات.

إقرأ المزيد
الأمن المصري يقتحم أوكارا في السحر والجمال ويعتقل المئات
الأمن المصري يقتحم أوكارا في السحر والجمال ويعتقل المئات

وحملت أسرة الضحية الأولى ويدعى السعيد محمد السعيد، قسم الشرطة مسؤولية وفاته، ورفضت استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهت إلى النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها.

واستمعت النيابة إلى 3 من أشقاء الضحية، وسألتهم عن معلوماتهم حول الواقعة، وبدورهم اتهموا قسم الشرطة بالوقوف وراء ذلك.

وقالت أسرة السعيد محمد، إنها تلقت اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 24 يوليو بوفاة أخيهم داخل القسم، وبالانتقال تبين أن الضحية موجود في مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة وتظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه.

وأضافت الأسرة، أن المستشفى أبلغهم أن أحد المخبرين بالقسم جاء بالضحية ثم انصرف، وأنهم استلموه جثة هامدة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا