تفاصيل جديدة عن قرار السعودية بشأن التدخين في أماكن العمل

يدخل قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، اعتبارا من 1 سبتمبر 2019.

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وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن القرار سيمنع "استخدام السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق، أو أي منتجات تحتوي في تكوينها على التبغ، والتي سوف تكون تحت طائل الغرامة المالية المقدرة بـ 5000 ريال وفقا لنظام مكافحة التدخين حسب المادة 15 من نظام مكافحة التدخين".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حظر التدخين، حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين داخل أسوار العمل تحت عدد من الشروط أبرزها:

• أن تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة 15 مترا، وأن تكون في الهواء الطلق.

• أن يتم توفير وسائل السلامة بها (طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار).

• أن تكون مفتوحة من الجوانب أي بدون حواجز.

• ألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين عما يعطي معدل 1.4 متر مربع لكل شخص.

• منع تقديم أي مشروبات أو أطعمة للمدخنين.

• منع توفير وسائل الترفيه كالتلفاز والتكييف وشاشات العرض.

• منع تقديم مقاعد للجلوس إلا في حالة وجود ذوي الاحتياجات ويتم الإشارة إليها.

ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

المصدر: صحيفة عاجل