الملك سلمان يستضيف معمرا إندونيسيا عمره 130 عاما لأداء الحج

استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري، البالغ من العمر 130 عاما.

إقرأ المزيد

ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة المعمر الإندونيسي وعائلته المكونة من 6 أشخاص خلال موسم حج 2019، ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".

وفور وصوله كان باستقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب.

وأعرب أوهي عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد ضيوف الملك سلمان. وأوضحت ابنته سيتي رحيلا، أن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج.

بتوجيه من الملك سلمان.. وصول معمر إندونيسي لأداء فريضة الحج بتوجيه من الملك سلمان.. وصول معمر إندونيسي لأداء فريضة الحج استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري، البالغ من العمر 130 عاما. #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic Posted by RT Arabic on Wednesday, July 31, 2019

المصدر: واس