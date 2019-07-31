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أمير سعودي يطلب لقاء شرطي بعد رصده عبر الكاميرات في العمل!

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يطلب لقاء شرطي بعد رصده عبر الكاميرات في العمل!
حسن صالح الشهري
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دعا أمير منطقة عسير تركي بن طلال، العريف في شرطة محافظة تنومة، حسن صالح الشهري، لتكريمه حيث لاحظ عليه أثناء متابعة سير العمل عبر الكاميرات "قيافته الممتازة ومظهره الحسن".

ووجه أمير منطقة عسير مدير الشرطة "بتقديم الشكر للعريف حسن الشهري ولمديره المقدم عبد الله محمد الأحمري، على أن يمرر مقطع الفيديو لجميع الزملاء الضباط والأفراد بشرطة المنطقة".

المصدر: وكالات

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