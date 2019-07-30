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بشار الأسد ينعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

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بشار الأسد ينعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
RT
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي والرئيس السوري بشار الأسد
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أفادت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، نعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأشارت الخارجية إلى أن الأسد قال في برقية تعزية: "تلقيت بألم بالغ وفاة رئيس جمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده". مضيفة أنه قدم التعازي إلى الشعب التونسي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الخميس 25 يوليو وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وشيعت تونس، يوم 27 يوليو، رئيسها الراحل وسط إجراءات أمنية استثنائية، حيث نظمت في قصر قرطاج جنازة وطنية، وجاب جثمان الراحل شوارع العاصمة قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز في تونس العاصمة.

المصدر: RT + الخارجية التونسية

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