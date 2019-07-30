القبض على خلية "إرهابية" في العراق تجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف محافظة ديالى الاتحادية القبض على خلية "إرهابية" تعمل في قضاء المقدادية بالمحافظة على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية.

وجاء في بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن "الخلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى"، مبينا أن "الخلية مكونة من 3 متهمين بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "القبض على المتهمين تم من قبل القوات الأمنية بمتابعة وإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق بعقوبة".

وأشار إلى أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

المصدر: RT