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اشتيه يعلن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

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اشتيه يعلن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن القيادة الفلسطينية، شكلت لجنة، لتنفيذ قرارها بتعليق اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل.

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محمود عباس: القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

وقال اشتيه اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الأسبوع الماضي، قرار القيادة وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وقال عباس في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".

وأضاف أن السلطة لن ترضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس.

المصدر: وكالات

 

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