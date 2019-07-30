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لأول مرة.. وظيفة "كاتب عدل" للنساء في السعودية

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. وظيفة
Reuters
المرأة السعودية
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أعلنت وزارة العدل السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتب عدل" على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

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وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة في وظيفة "كاتب عدل"، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وبينت وزارة العدل أن التقديم للوظائف سيعلن عنه ابتداء من اليوم الثلاثاء لمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

المصدر: وكالات 

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