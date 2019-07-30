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جهاز الأمن والمخابرات السوداني يغير اسمه!

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جهاز الأمن والمخابرات السوداني يغير اسمه!
Reuters Umit Bektas
العلم السوداني
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أصدرت رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني يوم الاثنين، مرسوما بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات إلى اسم جهاز المخابرات العامة.

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وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما دستوريا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010.

وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل تهديدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

المصدر: سونا

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