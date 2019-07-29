بالفيديو.. أمير الرياض يجهش بالبكاء خلال تشييع والده الأمير بندر

فقد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، السيطرة على مشاعره، وأجهش بالبكاء خلال دفن جثمان والده، الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووثق مقطع فيديو مؤثر أمير منطقة الرياض بن بندر وهو يدعو لوالده بالرحمة بجوار قبره، بينما يؤمن خلفه عدد كبير من الأمراء الحاضرين لمراسم التشييع والدفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة، بعد صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو تأثر أمير الرياض، الذي بدأ بالبكاء على رحيل والده خلال وقوفه بجانب قبره الذي دفن فيه للتو.

وتوفي الأمير بندر، أمس الأحد، عن عمر ناهز 96 عاما، تاركا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الباقين على قيد الحياة، وقد كان أكبرهم.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل في الحرم المكي الشريف بمشاركة الملك سلمان، بينما حضر كبار أمراء الأسرة الحاكمة، يتقدمهم ولي العهد السعودي، لمراسم التشييع.

المصدر: وسائل إعلام سعودية