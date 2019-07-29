سياسية كردية تكشف لـ RT سبب إصدار أمر بالقبض على شقيقها المعارض

صرحت السياسية الكردية، سروة عبد الواحد، بأن أوامر القبض على شقيقها، شاسوار عبد الواحد، الذي يتزعم "جيل الحراك الجديد"، سياسية، لأنه رفض الخضوع لابتزاز السلطات الكردية.

وقالت سروة عبد الواحد في تصريح لـ RT، اليوم الاثنين: "لا يوجد هناك أي مبرر أو سبب حقيقي لإصدار مذكرات إلقاء القبض على شقيقي شاسوار عبد الواحد، وهذا يؤكد بأنها سياسية وليست قضائية".

وأضافت أن "عبد الواحد خضع لابتزاز من قبل السلطات في السليمانية لكنه رفض، ولم يكن هو وحده الذي تعرض لابتزاز فقط"، بل تعرض لذلك "رجال أعمال آخرون".

وأصدر القضاء في إقليم كردستان العراق، أمرا بإلقاء القبض على زعيم حزب "حراك الجيل الجديد"، شاسوار عبد الواحد، المعارض لحكومة الإقليم، بتهمة الاحتيال.

وأفرجت السلطات، في 30 مايو الماضي، عن عبد الواحد، بعدما قبضت عليه على خلفية دعوى قضائية بتهمة "تهديد" أعضاء في برلمان الإقليم، اتهموه "بتصويرهم بشقق استأجرها لهم وهددهم بنشر تلك الصور".

المصدر: RT