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توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي بشأن المشمولين بالعقوبات الأمريكية

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توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي بشأن المشمولين بالعقوبات الأمريكية
Reuters
توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي بشأن المشمولين بالعقوبات الأمريكية
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أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، توجيها جديدا بشأن طبيعة التعاملات المصرفية للشخصيات العراقية المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

وذكر البنك في كتاب صادر عنه: "لأجل وضع الأسس الصحيحة التي تستند إلى المعايير الخاصة بقوائم الحظر الدولية، نود أن نبين أن التعميم الوارد آنفا يخص عدم التعامل بالدولار الأمريكي، ويعتبر ذلك سياق عمل للحالات المماثلة".

يذكر أن البنك عمم قبل أيام كتابا "يمنع المصارف من التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية بتجميد أموالها ومنع أي تعامل مصرفي ومالي، ومنع حصولها على عملة الدولار وتزويد البنك بالحسابات المصرفية كافة، وأي معلومات أخرى خاصة بهم".

توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي بشأن المشمولين بالعقوبات الأمريكية
RT

المصدر: RT

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