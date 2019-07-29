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ليبيا.. قوات حفتر تعلن إصابة عسكريين أتراك جراء قصفها الكلية الجوية في مصراتة

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ليبيا.. قوات حفتر تعلن إصابة عسكريين أتراك جراء قصفها الكلية الجوية في مصراتة
Reuters
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أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، عن إصابة عدد من العسكريين الأتراك بغارات شنها مؤخرا على مدينة مصراتة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة" في قوات "الجيش الوطني"، العميد خالد المحجوب، اليوم الاثنين، حسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن عددا من العسكريين الأتراك الذين يدربون عناصر الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في الكلية الجوية بمصراتة، أصيبوا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

واتهم المحجوب قوات حكومة الوفاق باستخدام الكلية الجوية في مصراتة منطلقا لـ "طائراتها التركية"، مضيفا أن قوات "الجيش الوطني" شنت غارات جوية على مواقع في مصراتة وسرت، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق بواسطة طائرة مسيرة تركية يقودها ضباط أتراك طائرة نقل مخصصة لنقل الحجيج في قاعدة الجفرة.

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مصدر عسكري: طائرات
مصدر عسكري: طائرات "قوات حفتر" تقصف الكلية الجوية في مصراتة

وأعلنت قوات حفتر، السبت الماضي، عن استهدافها أكثر من عشرة مواقع في مصراتة وسرت، علاوة على رتل قرب مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس.

وشن "الجيش الوطني" أوائل أبريل زحفا نحو طرابلس لانتزاعها من حكومة الوفاق، وتتواصل منذ ذلك الحين مواجهات بين الطرفين قتل فيها أكثر من 1.1 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

وتعد تركيا أكبر حليف دولي لحكومة الوفاق، فيما تحظى قوات حفتر بدعم من الإمارات ومصر.

المصدر: وال

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