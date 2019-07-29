السودان.. رئيس الأركان المشتركة المكلف يلتقي الملحق العسكري السعودي

التقى رئيس الأركان السودانية المشتركة المكلف الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، اليوم الاثنين، الملحق العسكري في سفارة السعودية في الخرطوم العميد الركن، إبراهيم عثمان العمير.

إقرأ المزيد

ووصف الحسين "العلاقات الأزلية بين السودان والمملكة العربية السعودية" بـ "المتميزة والمتينة"، مشيدا "بجهود العمير إبان فترة عمله بالسودان، في دفع وتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين"، ومعربا عن "ترحيبه بخلفه عقيد الركن عبد اللطيف بن عبد الله العماش".

من جانبه، أعرب العمير عن "شكره وامتنانه للسودان وقواته المسلحة وقيادتها على التعاون الذي وجده طوال فترة عمله"، متمنيا "للسودان دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

المصدر: RT