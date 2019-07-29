القوات القطرية تشارك في احتفالات ذكرى تأسيس الناتو

شاركت القوات الجوية الأميرية القطرية في احتفال الناتو بالذكرى الـ 70 لتأسيس حلف شمال الأطلسي في قاعدة فايرفورد الجوية البريطانية.

واشتمل الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات ختام معرض الطيران الملكي البريطاني، على عروض لـ 245 طائرة ومقاتلة حربية تمثل الدول الأعضاء في الحلف، إضافة إلى "دول صديقة وحليفة مشاركة" من ضمنها قطر.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية الأميرية شاركت في الاحتفال بطائرات النقل الاستراتيجي، قائلة إنها "وضعت بصمة لافتة جذبت الأنظار خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين بالحلف، وكبار القادة الضباط ممثلي الدول المشاركة، وعدد من كبار ممثلي شركات الصناعات الدفاعية والجوية".

وشاركت القوات الجوية الأميرية في معرض الطيران الملكي بطائرات النقل الاستراتيجي من طراز "C-17 غلوب ماستر"، و"C-130"، و"J-30 سوبر هيركوليز"، وحصدت طائرات حفظ السلام القطرية المشاركة المركز الأول لأفضل طائرة ثابتة.

القوات الجوية الأميرية القطرية تشارك في إحتفاليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" pic.twitter.com/i04668XhGK — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 28 июля 2019 г.

وأقيم هذا المعرض في إطار الاحتفال باليوم الجوي الملكي البحري الدولي "RNAS" واستعرضت فيه الدول المشاركة قدراتها الجوية، إلى جانب تقديم عروض جوية حية وأرضية ثابتة للطائرات والمقاتلات.

وتشهد العلاقات بين قطر والناتو تقاربا في العامين الماضيين، وأبرم الحلف ووزارة الدفاع القطرية، في 17 يناير 2018، اتفاقية حول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن.

وأكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، أن بلاده تطمح للحصول على عضوية كاملة بحلف شمال الأطلسي وقد تستضيف قوات تابعة له.

المصدر: قنا + RT