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مسؤول سوري يصرح بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين من اسطنبول

أخبار العالم العربي

مسؤول سوري يصرح بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين من اسطنبول
Reuters
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أكد محافظ مدينة اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، أن المدينة على استعداد لاستقبال "المهجرين" العائدين من تركيا، وتسوية أوضاعهم.

وقال السالم لصحيفة "الوطن" السورية: "إن من عليه أي التباس أو إشكال قانوني، فهناك جهات مختصة تعالج موضوعه، أما بقية الناس ممن ليس لديهم أي إشكال قانوني أو لبس .. فالأبواب مفتوحة لهم".

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ودعا السالم "كل من يرغب بالعودة، حتى أولئك الذين منازلهم في مناطق ساخنة أو مدمرة، بأن منزله مفتوح لهم، معبرا عن استعداده هو شخصيا لانتظار الراغبين في العودة عند الحدود، وإدخالهم إلى الوطن"، مشددا على أن "محافظة اللاذقية مستعدة لتقديم خدماتها في كل أنحاء سوريا".

وفي السياق ذاته قال قائد شرطة محافظة اللاذقية اللواء، نبيل الغجري، إن "هناك أشخاصا، يعبرون عن طريق معبر كسب بشكل طبيعي"، وأكد وجود كل التسهيلات لمن يود العودة، لافتا إلى أن القوانين التي تطبق على المهجرين العائدين من لبنان أو الأردن، هي نفسها التي تنطبق على العائدين من أي مكان، وقال: "القانون واحد ويطبق في جميع المراكز الحدودية، ونحن على استعداد لاستقبال العائدين وتسوية أوضاعهم وفق القوانين الناظمة".

وشهدت مدينة اسطنبول حملة ترحيل لبعض السوريين من المدينة إلى محافظات تركية أخرى وإلى الشمال السوري، وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن الحملة تسعى إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: الوطن 

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