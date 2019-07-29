روسيا قلصت الطلعات الجوية لمقاتلاتها في سوريا إلى أدنى حد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، أن تحليق سلاح الجو الروسي بسوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى ويجري كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.

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وقال رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي في موسكو: "تقوم مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب​​​. وتقلصت تحليقات الطيران إلى الحد الأدنى وغدت في إطار التدريب القتالي والاستطلاع الإضافي".

وأضاف أن كلا من روسيا وتركيا تتخذ التدابير لتحديد وتدمير نقاط النار التي تعود للمسلحين في سوريا والمعدات ومستودعات الذخيرة، قائلا: "بالتعاون مع زملائنا الأتراك نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة".

وأكد أن "المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. ويتم دراسة الموقع مرارا وتكرارا من خلال 3 قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات دقيقة".

وتابع: "في الوقت الجاري يسجل الاستطلاع حركة سرية وتمركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد (في إدلب). وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من "أحرار الشام" من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية".

كما أكد أن صور وسائل الفضاء الروسية، والطائرات المسيرة الروسية، أكدت عدم المساس بسوق معرة النعمان، الذي زعمت منظمة "الخوذ البيضاء" تدميره خلال قصف جوي روسي.

وتابع: "قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 و26 يوليو الجاري بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وتصوير السوق والأماكن المحيطة به. أي بعد مزاعم توجيه ضربة جوية".

وأشار إلى أن هذه المعلومات أكدتها أيضا صور وسائل الفضاء الروسية، التي تم التقاطها في 25 يوليو الجاري.

المصدر: سبوتنيك