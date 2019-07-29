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الأركان الروسية: الأمريكيون ينهبون النفط السوري

أخبار العالم العربي

الأركان الروسية: الأمريكيون ينهبون النفط السوري
وزارة الدفاع الروسية
رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي
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صرحت هيئة أركان الجيش الروسي بأن الهياكل الأمريكية نظمت استخراج وبيع النفط السوري من حقول "كوناكو" و"العمر" و"تاناك" على الضفة الشرقية من الفرات.

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وقال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الاثنين: "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الوحدات الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية".

وأشار الفريق أول إلى أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات، وعددهم الآن يتجاوز 3.5 ألف شخص.

وأوضح رودسكوي قائلا: "يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول كوناكو والعمر وتاناك الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات​​​. هناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود، يحدث ببساطة نهب الثروة الوطنية السورية".

المصدر: سبوتنيك

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