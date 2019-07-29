سلطنة عمان ومستجدات البحث عن طالبة فقدت في أستراليا

نقلت وسائل إعلام عمانية، تصريحا لقنصل السلطنة العام في أستراليا حمود بن عامر الوردي، تطرق فيه إلى آخر المستجدات بشأن طالبة انقطع أثرها هناك.

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وأفاد الوردي بأنه تم التأكد صباح اليوم من دائرة الهجرة، أن الطالبة العمانية المفقودة لا تزال في أستراليا ولم تغادر أراضيها، وأن البحث لا يزال جاريا عنها بالتنسيق مع الشرطة الأسترالية والسلطات المختصة.

#خريف_صلاله



(لنتعاون جميعاً في البحث والنشر عن الطالبة العُمانية عائشة_الغيثية المفقودة في مقاطعة كوينزلاند بـ استراليا لفترة تزيد عن شهر) ..



اللهم ارجعها سالمةً غانمة وقرّ عين أهلها بسلامتها .. pic.twitter.com/qUz6934s1E — زهــرۃ؏ُـمٱنېْــــھۃ🇴🇲 (@munira___7) July 28, 2019

وشددت القنصلية العامة لسلطنة عمان في أستراليا على أن سلامة الطالبة لها الأولوية في الوقت الحالي، وطلبت من الجميع التضامن وعدم نشر الشائعات، ودعت أيضا إلى استسقاء الأخبار من القنصلية العامة بأستراليا التي ستقوم بنشر مستجدات البحث والتحقيق.

وأوضحت وسائل إعلام عمانية أخرى، أن الطالبة العمانية عائشة الغيثية، فقدت في مقاطعة كوينزولاند في أستراليا منذ أكثر من شهر.

المصدر: أثير





