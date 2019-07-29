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سلطنة عمان ومستجدات البحث عن طالبة فقدت في أستراليا

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سلطنة عمان ومستجدات البحث عن طالبة فقدت في أستراليا
Reuters
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نقلت وسائل إعلام عمانية، تصريحا لقنصل السلطنة العام في أستراليا حمود بن عامر الوردي، تطرق فيه إلى آخر المستجدات بشأن طالبة انقطع أثرها هناك.

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وأفاد الوردي بأنه تم التأكد صباح اليوم من دائرة الهجرة، أن الطالبة العمانية المفقودة لا تزال في أستراليا ولم تغادر أراضيها، وأن البحث لا يزال جاريا عنها بالتنسيق مع الشرطة الأسترالية والسلطات المختصة.

وشددت القنصلية العامة لسلطنة عمان في أستراليا على أن سلامة الطالبة لها الأولوية في الوقت الحالي، وطلبت من الجميع التضامن وعدم نشر الشائعات، ودعت أيضا إلى استسقاء الأخبار من القنصلية العامة بأستراليا التي ستقوم بنشر مستجدات البحث والتحقيق.

وأوضحت وسائل إعلام عمانية أخرى، أن الطالبة العمانية عائشة الغيثية، فقدت في مقاطعة كوينزولاند في أستراليا منذ أكثر من شهر.

المصدر: أثير



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