 
مباشر

مدير الأمن العام اللبناني يكشف عن دوره في عملية إطلاق سراح أمريكي محتجز في سوريا

أخبار العالم العربي

مدير الأمن العام اللبناني يكشف عن دوره في عملية إطلاق سراح أمريكي محتجز في سوريا
الجديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6rx

قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء، عباس إبراهيم، إن ما قام به في قضية الشاب الأمريكي الذي كان مسجونا في سوريا، سام غودوين، هو "عملية استرجاع وليس تحريرا".

إقرأ المزيد
سوريا.. الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية
سوريا.. الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية

وأضاف إبراهيم لقناة "الجديد"، أن عائلة "غودوين في الولايات المتحدة هي التي تواصلت معي بشأن قضية ابنها، والدليل أنه عندما أطلق سراحه وسلّم للدولة اللبنانية كوسيط بين أهله والسلطات السورية، قمت بتسليمه شخصيا في مكتبي الخاص".

ورفض اللواء إبراهيم التعليق على التفاصيل المتعلقة بمدة سجن غودوين لدى السلطات السورية والأسباب، وقال: "أنا التزمت أن لا أعلق على هذا الموضوع، وعائلته ستتكفل بشرح هذه التفاصيل من الولايات المتحدة".

وكانت السلطات السورية أطلقت مؤخرا سراح مواطن أمريكي عبر وساطة لبنانية.

المصدر: موقع الجديد 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهربا مخدرات يسلمان نفسيهما للشرطة البلجيكية.. والسبب غريب