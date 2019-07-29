لفتة إنسانية من العاهل الأردني تجاه عائلة طالب متفوق توفي جراء حادث دهس

أجرى العاهل الأردني عبد الله الثاني مكالمة هاتفية مع عائلة طالب توفي دهسا قبل أسبوع من إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في المملكة حيث حقق نتائج رائعة في الفرع العلمي.

وأكد وصفي العزايزة، والد الطالب محمد الذي توفي أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، أن الملك عبد الله قدم في المكالمة تعازيه لعائلة الشاب، وتعهد بمتابعة القضية.

وأعرب والد الطالب في تصريحات لصحف أردنية عن تقديره العالي للفتة الإنسانية من قبل العاهل، قائلا إنها"خففت من مصابه وألم أسرته" وتركت "أثرا إيجابيا عميقا على نفسيته"، وأكد أنه لن ينساها مدى الحياة.

وبعد أسبوع من وفاة الطالب، تبين أنه حصل على معدل 98.4% في امتحان الثانوية العامة، واستدعت قصته تعاطفا واسعا بين الأردنيين.

المصدر: وسائل إعلام أردنية