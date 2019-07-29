 
مباشر
عاجل
لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي في تظاهرات اندلعت بمدينة الأبيض

لفتة إنسانية من العاهل الأردني تجاه عائلة طالب متفوق توفي جراء حادث دهس

أخبار العالم العربي

لفتة إنسانية من العاهل الأردني تجاه عائلة طالب متفوق توفي جراء حادث دهس
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6ru

أجرى العاهل الأردني عبد الله الثاني مكالمة هاتفية مع عائلة طالب توفي دهسا قبل أسبوع من إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في المملكة حيث حقق نتائج رائعة في الفرع العلمي.

وأكد وصفي العزايزة، والد الطالب محمد الذي توفي أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، أن الملك عبد الله قدم في المكالمة تعازيه لعائلة الشاب، وتعهد بمتابعة القضية.

وأعرب والد الطالب في تصريحات لصحف أردنية عن تقديره العالي للفتة الإنسانية من قبل العاهل، قائلا إنها"خففت من مصابه وألم أسرته" وتركت "أثرا إيجابيا عميقا على نفسيته"، وأكد أنه لن ينساها مدى الحياة.

وبعد أسبوع من وفاة الطالب، تبين أنه حصل على معدل 98.4% في امتحان الثانوية العامة، واستدعت قصته تعاطفا واسعا بين الأردنيين.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهربا مخدرات يسلمان نفسيهما للشرطة البلجيكية.. والسبب غريب