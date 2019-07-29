ما هي مواصفات الأضحية الخالية من العيوب؟ وزارة الزراعة المصرية تجيب..

نشرت صحيفة مصرية نصائح وإرشادات، قالت إنها صادرة عن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بشأن جودة الأضاحي والتأكد من سلامتها.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشرت صحيفة "اليوم السابع" عدة نصائح مختصة موجهة للمواطنين، لفتت إلى ضرورة توخي شروط منها:

أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل.

أن تكون العينان لامعتين براقتين - ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات.

أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا، متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.

أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

أن تكون الخصيتان سليمتين إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتين أو متضخمتين.

أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية.

أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.