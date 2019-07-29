سلطات كردستان العراق تحظر منح لوحة تحمل "رقما سوداويا" لأي سيارة في الإقليم

طالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي سيارة يتم تسجيلها.

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والرقم 1988 نسبة إلى سنة 1988 التي "ضرب فيها نظام صدام حسين قضاء حلبجة آنذاك بالكيميائي، وقتل حوالي خمسة آلاف شخص في يوم واحد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب حينها حوالي 10 آلاف بجروح".

وبعد أن وافقت وزارة الداخلية في الإقليم على تسجيل لوحات السيارات في حلبجة التي تحولت مؤخرا من قضاء إلى محافظة، وصل سعر اللوحة رقم 1 إلى أكثر من مليار دينار (800 ألف دولار أمريكي تقريبا)، بينما وصل الرقم 1988 إلى 600 مليون دينار عراقي (نصف مليون دولار أمريكي).

وفي تصريح صحفي قال مدير قسم الشؤون الفنية في مديرية مرور حلبجة أنور قادر إن "المديرية خاطبت بكتاب رسمي وزارة الداخلية بعدم منح الرقم 1988 لأي سائق، لأنها تفضل أن يوضع رقم هذه اللوحة في المعرض بالمحافظة".

المصدر: RT