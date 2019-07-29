هيئة الأركان الروسية: هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت لمقتل 110 جنود سوريين خلال 4 أشهر

أعلنت هيئة الأركان الروسية، اليوم الاثنين، أن هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين و65 مدنيا خلال 4 أشهر.

وصرح رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، أن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي بمنطقة الفرات بسوريا شهدت 300 عملية إرهابية قتل فيها 225 شخصا، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو.

وأضاف: "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الوحدات الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية"، مشيرا إلى أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات وعددهم الآن يتجاوز 3.5 ألف شخص.

كما شدد على أن مسؤولية مقتل المدنيين في مخيم "الركبان" تقع على عاتق الولايات المتحدة التي ترفض القيام بأي شيء لحل الأزمة الإنسانية هناك".

هذا وأعلن رودسكوي، أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى ويجري كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.

وقال: "تقوم مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب​​​. وتقلصت تحليقات الطيران إلى الحد الأدنى وغدت في إطار التدريب القتالي والاستطلاع الإضافي".

وأضاف أن كلا من روسيا وتركيا تتخذ التدابير لتحديد وتدمير نقاط النار التي تعود للمسلحين في سوريا والمعدات ومستودعات الذخيرة، قائلا: "بالتعاون مع زملائنا الأتراك نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة".

وأكد أن "المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. ويتم دراسة الموقع مرارا وتكرارا من خلال 3 قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات دقيقة".

وتابع: "في الوقت الجاري يسجل الاستطلاع حركة سرية وتمركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد (في إدلب). وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من "أحرار الشام" من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية".

المصدر: سبوتنيك