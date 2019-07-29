 
مباشر

الخطوط العراقية توضح حقيقة "احتجاز" إحدى طائراتها في تونس

أخبار العالم العربي

الخطوط العراقية توضح حقيقة
Reuters
الخطوط الجوية العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6qg

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية توضيحا بشأن رحلة طائرتها من تونس إلى بغداد التي تم منعها من الإقلاع أمس الأحد، وتسبب ذلك بفوضى في صفوف المسافرين في مطار قرطاج الدولي بتونس.

إقرأ المزيد
السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من الإقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة
السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من الإقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين: "ما حصل بخصوص رحلة بغداد تونس بشهادة السفارة التونسية، فإن الطائرة مؤجرة لأحدى الشركات الخاصة لعدم وجود خط مباشر للخطوط الجوية العراقية إلى تونس"، مبينة أن "هذه الشركة بناء على عقد الاستئجار تكون مسؤولة عن تلك الرحلة بكاملها وحل أشكالاتها".

وتابعت أن "بعض الإشكالات اللوجستية والفنية حصلت للطائرة في مطار قرطاج (بتونس) أدت إلى تأخر إقلاعها"، مشيرة إلى أنه "عند علمنا ومتابعتنا للأمر تمكنت الشركة المستأجرة للطائرة من حل الإشكال وعاودت إقلاعها وعلى متنها المسافرين إلى بغداد بسلامة وأمان".

ولفتت الشركة إلى أنه "لا صحة لما تداولته وهولت في طرحه بعض الفديوهات عن جمع أموال من المسافرين من قبل الطيار، وهو أمر لا يمكن للعقل السليم أن يأخذ به، فكيف يمكن للطيار أن يفعل هذا الأمر ويجمع أموال الوقود من المسافرين من داخل صالات المطار؟"، متسائلة: "كيف يسمح بذلك في مطار عريق مثل مطار تونس".

بدورها نفت السفارة التونسية لدى بغداد، أمس الأحد، في بيان لها، احتجاز طائرة عراقية في أحد مطارات تونس، فيما حملت قائد الطائرة مسؤولية تأخير الإقلاع.

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهربا مخدرات يسلمان نفسيهما للشرطة البلجيكية.. والسبب غريب