زيارة مرتقبة لوزير سوري إلى الأردن

كشف النائب الأردني طارق خوري، مساء الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير النقل السوري علي الحمود، إلى عمّان.

ونشر خوري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "وزير النقل السوري في عمان خلال أيام". وأضاف أن "الامتداد الطبيعي في طريقه للحياة الطبيعية".

وأوضح النائب خوري أنه من المتوقع أن تبدأ زيارة وزير النقل السوري لعمان، الخميس المقبل، لبحث كافة الملفات المتعلقة بالنقل بين الأردن وسوريا.

وزير النقل السوري في عمان خلال ايّام... الامتداد الطبيعي في طريقه للحياة الطبيعية — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) July 28, 2019

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن شهدت توترا إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني، تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية ردا على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية إلى سوريا.

وأعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير التجارة والصناعة، طارق الحموري، في منتصف شهر يونيو 2019، أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري.

وأوضح أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.

المصدر: RT