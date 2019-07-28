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زيارة مرتقبة لوزير سوري إلى الأردن

أخبار العالم العربي

زيارة مرتقبة لوزير سوري إلى الأردن
RT
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كشف النائب الأردني طارق خوري، مساء الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير النقل السوري علي الحمود، إلى عمّان.

ونشر خوري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "وزير النقل السوري في عمان خلال أيام". وأضاف أن "الامتداد الطبيعي في طريقه للحياة الطبيعية".

وأوضح النائب خوري أنه من المتوقع أن تبدأ زيارة وزير النقل السوري لعمان، الخميس المقبل، لبحث كافة الملفات المتعلقة بالنقل بين الأردن وسوريا.

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن شهدت توترا إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني، تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية ردا على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية إلى سوريا.

وأعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير التجارة والصناعة، طارق الحموري، في منتصف شهر يونيو 2019، أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري.

وأوضح أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.

المصدر: RT

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