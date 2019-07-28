علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الهجوم الذي شنه، ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بلاده والسعودية بسبب التطبيع مع إسرائيل.

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وأفاد أنور قرقاش بأن "إساءة" أقطاي لا تستحق الرد. ونشر الوزير الإماراتي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد".

وأضاف: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 28 июля 2019 г.

وكان أقطاي قد أجرى حوارا مع صحيفة "الراية" القطرية يوم السبت، هاجم خلاله الإمارات والسعودية بسبب "التطبيع" مع إسرائيل واصفا الأمر بـ "الخيانة الكبرى".

وجاءت تصريحات أقطاي في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل، خاصة رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، منذ السنة الماضية، حديثها عن التطبيع مع دول عربية، لا سيما عقب استضافة البحرين، يومي 25 و26 يونيو الماضي، ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" التي تعتبر الشق الاقتصادي الأول في خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، والقاضية بتنازلات كبيرة من قبل الفلسطينيين لصالح الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك حول صفة القدس.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات رسمية لإسرائيل مع السعودية والإمارات، إلا أن التطورات الأخيرة أثارت ادعاءات متعالية بشأن تقارب ملموس بين الطرفين، لا سيما في ظل المواجهة مع إيران.

المصدر: وكالات + "تويتر"